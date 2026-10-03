Diyarbakır\'da 19 yıl önce öldürülen Erhan Kurt cinayetinde 6 şüpheli gözaltına alındı

DİYARBAKIR'da 19 yıl önce öldürülen Erhan Kurt'un (20) cinayet şüphelisi olarak anne ve babasının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sur ilçesinde 21 Eylül 2007'de Erhan Kurt, Hevsel Bahçeleri mevkisindeki Dicle Nehri ile Çiftehavuzlar Mezarlığı arasında kalan stabilize yolda ölü bulundu. Yapılan ölü muayenesi ve otopside Kurt'un bağla boğmaya bağlı mekanik asfiksi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda kullanılan bağ bulunamazken, Kurt'un kanında alkol veya uyuşturucu maddeye, tırnak örneklerinde ise başka bir kişiye ait DNA'ya rastlanmadı. Kurt'un ailesi, olaydan önceki gece saat 19.00-19.15 sıralarında babası A.K. ile kıraathaneye gittiğini, daha sonra arkadaşlarını ziyaret edeceğini söyleyerek babasının yanından ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alınamadığını anlattı. Olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen A.K., R.Ç., S.K. ve Y.K. hakkında iletişimin tespiti tedbiri uygulandı. Ancak delil elde edilememesi üzerine 9 Haziran 2013'te kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilerek dosya daimi aramaya alındı.

CESEDİN BULUNMASINDAN 6-12 SAAT ÖNCE ÖLÜM GERÇEKLEŞMİŞ

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026'da Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından Erhan Kurt dosyası da yeniden incelendi. Şüpheli ve tanıkların beyanlarındaki çelişkiler nedeniyle O.K. ile Kurt'un annesi A.K. hakkında da iletişimin tespiti kararı alındı. Diyarbakır 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nin 8 Haziran 2026 tarihli kararıyla dosyada kısıtlama kararı verilirken, şüpheliler ve maktule ait GSM hatları ile cihazlara takılan hatların HTS kayıtları temin edilerek analiz edildi. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda ise ölümün, cesedin bulunduğu 07.30-08.00 saatlerinden 6-12 saat önce gerçekleştiği değerlendirildi.

TANIKLARIN YENİDEN İFADELERİ ALINDI

Soruşturma kapsamında yeniden ifadesi alınan tanık A.Ç., olay akşamı Erhan Kurt'un babası A.K. ile birlikte evden çıktığını, A.K.'nin elinde elektrik malzemeleri bulunan bir poşet olduğunu ve işe gittiğini söylediğini anlattı. Tanık, gece saatlerinde maktulün annesi A.K.'nin oğlunun öldürüldüğünü söyleyerek feryat ettiğini de belirtti. HTS incelemesinde ise A.Ç.'nin saat 00.00 sıralarında Erhan Kurt'un babası A.K. ile telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. A.K.'nin ise ifadesinde oğlu Erhan Kurt ile evden çıktıktan sonra kahvehaneye gittiğini ve ardından eve döndüğünü söylediği belirtildi.

Tanık H.Ö. de saat 00.00 sıralarında Erhan Kurt'un annesi A.K.'nin oğlunun kayıp olduğunu söyleyerek ağladığını, sabah 06.30-07.00 sıralarında ise 'Oğlumu akşamdan öldürmüşler' diyerek feryat ettiğini anlattı.

AİLE İÇİ BİR MESELE NEDENİYLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KANAATİNE ULAŞILDI

Soruşturma dosyasındaki değerlendirmede, baba A.K.'nin cesedin bulunduğu bölgeden de sinyal alan Alipaşa baz istasyonunda saat 20.36'da kaydının bulunması, hastaneye gittiği yönündeki beyanının HTS kayıtlarıyla desteklenmemesi ve olayda kullanılan kablonun ölçüsünün elektrik işinde kullandığı malzemeyle uyuşması şüpheyi artıran hususlar arasında gösterildi. Soruşturmayı yürüten ekipler, mevcut bulguları ve tanık anlatımlarını değerlendirerek cinayetin aile içi bir mesele nedeniyle şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği kanaatine ulaştı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Erhan Kurt'un babası A.K. ile annesi A.K., O.K., S.K., Y.K. ve R.Ç., dün Diyarbakır ve Batman'da belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.