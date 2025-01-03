Diyarbakır\'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

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Diyarbakır'ın Ergani ve merkez Yenişehir ilçelerinde firari 2 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ergani ve Yenişehir İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri, nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "Kasten öldürme", "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "Kasten yaralama" suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. ile "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K'nin Ergani ve Yenişehir ilçelerinde olduğu bilgisini aldı.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.???????

M.P. ve K.K, jandarmadaki işlemlerin ardından Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.