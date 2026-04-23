Diyarbakır'da 23 Nisan Coşkusu

DİYARBAKIR'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 106'ncı kuruluş yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Diyarbakır Valiliği önündeki alanda düzenlenen programa Vali Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülay Kılıç, ilçe kaymakamları ve askeri erkanın yanı sıra çocuklar ve vatandaşlar katıldı. Ortaokul folklor ekibi, yöreye özgü oyunlar oynadı. Gösteri, protokol ve izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okundu, çeşitli yarışmalarda derece gösteren öğrencilere hediyeler verildi. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, "Bugün sadece bir bayramı değil, milletimizin kendi kaderine sahip çıktığı iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasında idrak ediyoruz. Bu anlamlı günü çocuklara arman eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize verdiği en büyük mesaj şudur. Gelecek çocuklarımızın ellerinde yükselecektir" dedi.

Haber- Kamera: Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR,