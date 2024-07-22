Diyarbakır'da 296 kilo skunk ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 296 kilo skunk ele geçirildi

Diyarbakır\'da 296 kilo skunk ele geçirildi

Diyarbakır'da bir iş yerinde yapılan aramada, 592 paket halinde 296 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu miktarı, bu yıl yapılan en büyük yakalamadır.

22.07.2024 16:35
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DİYARBAKIR'da bir iş yerinde polisin yaptığı aramada 592 paket halinde 296 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucunun, bu yıl tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki yakalama olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bismil ilçesi Aralık Mahallesi'nde, Diyarbakır Bulvarı'ndaki iş yerinde arama yaptı. Aramada, 592 paket halinde 296 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, ele geçirilen uyuşturucu miktarının, 2024'te gerçekleştirilen ev, iş yeri ve depo aramalarında şu ana kadar ele geçirilen en yüksek miktardaki yakalama olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 296 kilo skunk ele geçirildi - Son Dakika

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