Diyarbakır'da 3 ilçedeki kenevir operasyonunda 48 bin 579 kök kenevir imha edildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 3 ilçedeki kenevir operasyonunda 48 bin 579 kök kenevir imha edildi

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Diyarbakır\'da 3 ilçedeki kenevir operasyonunda 48 bin 579 kök kenevir imha edildi
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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde 35 kenevir ekim alanının imha edildiğini, 48 bin 579 kök kenevir ve skunkın imha edildiğini açıkladı. Operasyonlara 24 tim ile 230 personel katıldı, 36 kilogram esrar ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da 35 yasa dışı kenevir ekim alanı ile 48 bin 579 kök kenevir ve skunk maddesinin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır ve Eğil Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde düzenlenen operasyonlara 24 tim 230 personel katıldı. İnsansız hava aracı ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, 35 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edilerek imha edildi. Operasyonlar sonucunda 1,2 ton esrar elde edilebilecek kapasiteye sahip 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi, 36 kilogram esrar ele geçirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 3 ilçedeki kenevir operasyonunda 48 bin 579 kök kenevir imha edildi - Son Dakika
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