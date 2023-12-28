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Diyarbakır'da 300 Milyon Liraya Mal Olan Millet Kıraathanesi Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 300 Milyon Liraya Mal Olan Millet Kıraathanesi Hizmete Açıldı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 300 milyon liraya mal olan modern ve Diyarbakır mimarisinin örneklerinin yansıtıldığı 600 öğrenci kapasiteli Millet Kıraathanesi hizmete girdi. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, gençlere daha iyi şartlarda ve ortamlarda ücretsiz hizmet vermek amacıyla yapılan kıraathanenin yanı sıra 2 okuma salonu ve 3 bilgi evinin de yakında hizmete açılacağını belirtti. Karaman, bu eğitim alanlarında öğrencilere ders çalışma imkanı, soru çözme, tekrar yapma gibi dershanecilik hizmeti de sunulduğunu ifade etti.

Diyarbakır\'da 300 Milyon Liraya Mal Olan Millet Kıraathanesi Hizmete Açıldı
28.12.2023 - 14:53,
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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 300 milyon liraya mal olan modern ve Diyarbakır mimarisinin örneklerinin yansıtıldığı 600 öğrenci kapasiteli Millet Kıraathanesi tamamlandı.

Açılış öncesi gazetecilerle Millet Kıraathanesi'nde bir araya gelen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, Diyarbakırlı gençlerin daha iyi ortamlarda ve ücretsiz eğitim hizmeti alması için 600 öğrenci kapasiteli Millet Kıraathanesi'nin kısa süre içinde hizmete gireceğini söyledi.

Millet Kıraathanesi'nin yanı sıra 2 okuma salonu ve 3 bilgi evini de eğitime açacaklarını ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"Diyarbakırlı gençlere daha iyi şartlarda ve ortamlarda ücretsiz hizmet vermenin peşindeyiz. Şu anda yakında açılacak Millet Kıraathanesi'ndeyiz. Burada yaklaşık 600 gencimize daha çok sınav çağında olan öğrencilerimize modern mimari içerisinde, ferah ortamlarda kesintisiz internet hizmeti vereceğiz. Burası toplam 34 dönüm, yani 35 bin metrekareye yakın bir alan var. 2020-2021 yılında burası yerinde dönüşüm alanı ile eski bir mahallenin kaldırılmasıyla arazi ürettiğimiz bir yer. Burası toplam 5 bin metre kare kapalı alan üzerine kuruldu. 2 bin 400 metrekare oturum alanımız var. Geriye kalan yaklaşık 30 dönümü de bir rekreasyon alanı yaptık. İçinde park-bahçe, oturma alanları yer alıyor. Bilindiği gibi 75. Cadde'de genel bir yoğunlaşma var. Buna da bir nebze çözüm olsun diye araçla gelen misafirimiz için 200 araçlık bir otopark oluşturduk. Millet Kıraathanesi gibi önümüzdeki 15 gün içerisinde toplam 2 büyük okuma salonu, 3 de bilgi evi olmak üzere 5 eğitim binasını daha hizmete alacağız."

Belediye olarak büyük bir gurur yaşadıklarına işaret eden Karaman, bu eserleri meydana getirmenin dışarıdan göründüğü gibi kolay olmadığını belirtti.

Karaman, "Bu binada avlu sistemiyle görülen iç bahçeler bunun için oluşturuldu. Tamamen belediyenin mimarı, mühendisi ve kendi çalışanı ile oluşturulmuş bir proje. İçinde Diyarbakırlı arkadaşlarımız çok olduğu için en sonunda böyle bir iç avlulu sistemi yansıtan bir mimari projede karar kılındı ve bunu tatbik ettik. Bu binaların en ufak detaylarına dikkat ettik. Malzeme seçiminden yapımına kadar kaliteyi önceledik. Vatandaşımızın birinci sınıf hizmete layık olduğunu önümüze bir hedef olarak koyduk ve tüm dizaynı buna göre yapmaya gayret ettik. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığımıza da ayrıca teşekkür etmek gerek. 2 büyük kütüphanenin finansmanında bize yardımcı oldular. Finansmanın büyük bir kısmını Bakanlığımız karşıladı." ifadelerini kullandı.

Karaman, bu eğitim alanlarında ortaokul ve lise çağında tüm sınav gruplarındaki öğrencilerin ve vatandaşların ders çalışabileceğini belirtti.

Karaman, şöyle dedi:

"Kuramlarımızda gençlerimiz sosyalleşebiliyorlar. Burada ders çalışma ortamının yanı sıra öğrencilerimize usta öğreticilerimiz ve kendi bünyemizdeki öğretmenlerimiz vasıtasıyla soru çözme, takıldıkları yerleri tekrarlama ve konu anlatma gibi dershanecilik hizmeti de sunuyoruz. Yaklaşık günlük 5 bin öğrencimizi bu binalarda misafir ediyor. Kapasitemiz bu son 5 eğitim kurumu ile birlikte bunun da üzerine çıkacak. Öğrencilerimize ikramlar sunuyoruz. Bu konseptin içinde, çayı, kahvesi, meşrubatı yani günlük atıştırmaklar var. Öyle öğrenci kardeşlerimiz var ki gerçekten kesintisiz çalışıyor. ya yanında yiyeceğini getiriyor ya da aperatif ile günün ortasını atlatıp akşama kadar devam ediyor."

Açıklamanın ardından Karaman, basın mensuplarına Millet Kıraathanesi'ni gezdirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 300 Milyon Liraya Mal Olan Millet Kıraathanesi Hizmete Açıldı - Son Dakika
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