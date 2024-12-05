Diyarbakır'da 532 İşçiye İşten Çıkarılma Tebligatı

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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Diyarbakır'da DEM Parti'li belediyelerde çalışan 532 kişiye işten çıkarılma tebligatı gönderilmesiyle ilgili gerekli incelemelerin yapılması için müfettiş görevlendirdi.

Diyarbakır'da, DEM Parti yönetimindeki belediyelerde görev yapan 532 işçiye, sözleşme sürelerinin sona ermesinin ardından işten çıkarılma tebligatı gönderildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı konuyla ilgili gerekli incelemelerin yapılması için müfettiş görevlendirdi.