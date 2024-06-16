Diyarbakır'da 720 büyükbaş hayvan kesilerek depremzede ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak - Son Dakika
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Diyarbakır'da 720 büyükbaş hayvan kesilerek depremzede ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) organizasyonunda Diyarbakır'da 720 büyükbaş hayvan kesilerek, etleri depremzede ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. TDV, 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' temasıyla düzenlenen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunda hazırlıklarını tamamlayarak, Diyarbakır'da hayvanların kesim işlemlerine başladı. Kesilen kurbanlıkların etleri dinlendirildikten sonra vakumlanıp, paketlenecek ve depremzede ile ihtiyaç sahibi ailelere soğuk hava tırlarıyla ulaştırılacak.

16.06.2024 13:09
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Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) organizasyonunda Diyarbakır'da 720 büyükbaş hayvan kesilerek, etleri depremzede ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

"Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlenen 2024 yılı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunda hazırlıklarını tamamlayan TDV, Diyarbakır'da bayramın ilk gününde hayvanların kesim işlemlerine başladı.

Hijyen koşulları dikkate alınarak kesilen kurbanlıkların etleri, 2 gün dinlendirildikten sonra görevliler tarafından vakumlanıp, paketlenecek.

Kurban etleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi ailelere soğuk hava tırları ile ulaştırılacak.

TDV görevlisi Abdurahim Alınaktan, gazetecilere, bayramın ilk gününde 5 bin 40 hisseye denk gelen 720 büyükbaş kurbanlığın kesimine başladıklarını söyledi.

Kentteki organizasyonu büyük bir ekiple yürüttüklerini anlatan Alınaktan, entegre tesiste yaklaşık 180 personelin çalıştığını bildirdi.

Alınaktan, şunları kaydetti:

"Türkiye Diyanet Vakfı olarak bağışçılarımızın bize emanet ettiği 5 bin 40 hisseyi başta deprem bölgesi olmak üzere çevre illerdeki yaklaşık 126 bin ihtiyaç sahibi aileye vermek üzere kesim yapılacak. Kurban etlerini öncelikle 4 derecelik soğuk hava depolarında bekletmekteyiz. Daha sonra etleri kemikten ayırarak 5'şer ve 10'ar kilogramlık paketlerde şokluyoruz, ardından soğuk hava üniteli araçlarımızla gönderiyoruz. Bu şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyoruz."

Alınaktan, yurt dışı bağışların bugün, yurt içi bağışlarının da yarın saat 17.00'ye kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 720 büyükbaş hayvan kesilerek depremzede ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 720 büyükbaş hayvan kesilerek depremzede ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak - Son Dakika
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