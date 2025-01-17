Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cinayet Davasında İtiraz Reddi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cinayet Davasında İtiraz Reddi

Diyarbakır\'da 8 Yaşındaki Narin Güran\'ın Cinayet Davasında İtiraz Reddi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada, sanıklardan Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

17.01.2025 12:55  Güncelleme: 13:00
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DİYARBAKIR'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın avukatları tarafından tutukluluğuna yapılan itiraz, Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İKİNCİ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da görüldü. 3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi. 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sonuçlanan 2'nci duruşmada sanıkların tutukluluk halinin devamına, Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

'KARARDA HERHANGİ BİR İSABETSİZLİK YOK'

Karar sonrası Nevzat Bahtiyar'ın avukatları, 31 Aralık 2024 ile 2 Ocak'ta müvekkillerinin tutukluluğuna Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdikleri dilekçe ile itiraz etti. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamında herhangi bir aykırı yön bulunmadığı gerekçesiyle itirazı reddedip, dilekçenin değerlendirilmesi için Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi de Bahtiyar'ın tutukluluk kararında herhangi bir isabetsizliğin olmadığına, verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğuna karar verip, yapılan itirazı reddetti.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cinayet Davasında İtiraz Reddi - Son Dakika

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