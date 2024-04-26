Diyarbakır'da 93 Çiftçiye 127 Ton Sertifikalı Çeltik Tohumu Desteği - Son Dakika
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Diyarbakır'da 93 Çiftçiye 127 Ton Sertifikalı Çeltik Tohumu Desteği

Diyarbakır\'da 93 Çiftçiye 127 Ton Sertifikalı Çeltik Tohumu Desteği

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, tarım sektörünün önemine vurgu yaparak, her yıl artan desteklerle çiftçilere yardım edildiğini belirtti. Bu yıl 93 çiftçiye 127 ton çeltik tohumu dağıtılacak. Karacadağ pirincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibe desteği sağlanacak.

26.04.2024 12:39
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Diyarbakır'da 93 çiftçiye, 127 ton sertifikalı çeltik tohumu desteği sağlanacak.

Vali Ali İhsan Su, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, Diyarbakır'da her sektörde yatırımların hızla devam ettiğini ve en önemli sektörün de tarım olduğunu söyledi.

Çiftçilere yönelik desteklerin her yıl artarak devam ettiğini belirten Su, şunları kaydetti:

"İlimizin 48 tescilli ürünü var. Bunlardan biri de bugün tohumunu dağıtacağımız Karacadağ pirincidir. Karacadağ pirinci, çok özel bir ürün. Sadece Karacadağ'da, bizim bölgemizde yetişen endemik bir türden bahsediyoruz. Şeker oranı düşük, protein oranı yüksek bir ürünümüz. Her yıl üreticilerimizi, çiftçilerimizi desteklemek için tohum dağıtıyoruz. Bu yıl içinde 93 çiftçimize, 7 bin 950 dekar alan için 127 ton çeltik tohumu dağıtacağız. Böylece Karacadağ pirincinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında çiftçilerimize destek sunacağız. Verilen desteğin yüzde 25'i çiftçimizden, yüzde 75'ini de hibe desteği olarak biz karşılayacağız."

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da Diyarbakır'ın tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'nin en önemli illerinden biri olduğunu belirtti.

Atalar, "Karacadağ pirincinin özellikleri nedeniyle 2018 yılında coğrafi işaret alınarak, ürünün tescilini gerçekleştirdik. Diyarbakır'da 115 çiftçi Karacadağ pirinci üretimini gerçekleştirmektedir. Bu yıl yine Bakanlığımız kaynaklarından ve çiftçilerimizin katkılarıyla tohum dağıtımını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra çiftçilere çeltik tohumu dağıtıldı.

Kaynak: AA

Ali İhsan Su, Diyarbakır, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 93 Çiftçiye 127 Ton Sertifikalı Çeltik Tohumu Desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 93 Çiftçiye 127 Ton Sertifikalı Çeltik Tohumu Desteği - Son Dakika
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