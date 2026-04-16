Diyarbakır'da Aile İçi Cinayet
Diyarbakır'da Aile İçi Cinayet

16.04.2026 08:59
Zübeyir Ateş, eşi Kerime'yi öldürdü, kızı H.A.'yı yaraladı. Şüpheli gözaltında.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde Zübeyir Ateş (72), tabancayla eşi Kerima Ateş'i (58) öldürüp, kızı H.A.'yı (37) ağır yaraladı. Şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan Serhat Sitesi'nde meydana geldi. Zübeyir Ateş, site bahçesinde bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Kerime Ateş ve kızı H.A.'ya tabancayla ateş açtı. Anne ile kızı yere yığılırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kerime Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. H.A. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kerime Ateş'in cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Zübeyir Ateş, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

