Diyarbakır'da Akaryakıt İstasyonunda Kaçırma Olayı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Akaryakıt İstasyonunda Kaçırma Olayı

Diyarbakır\'da Akaryakıt İstasyonunda Kaçırma Olayı

Diyarbakır'da biri pompalı tüfekli 4 şüpheli, husumetli oldukları kişiyi akaryakıt istasyonunda darbederek kaçırmaya çalıştı. Olayda müdahale eden bir kişiye tüfekle ateş açıldı, şüpheliler 30 dakikada yakalanarak gözaltına alındı.

19.01.2025 01:17  Güncelleme: 01:30
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DİYARBAKIR'da biri pompalı tüfekli 4 şüpheli, akaryakıt istasyonunda, husumetlileri olan kişiyi darbederek kaçırdı, ayırmak isteyen bir kişiye de tüfekle ateş açtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler 30 dakikada yakalanıp, kaçırılan kişi kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, biri pompalı tüfekli 4 kişi, daha önce aralarında husumet bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi darp ederek, kaçırmaya çalıştı. Bu sırada olayı görerek tarafları ayırmak için yanlarına gelen bir kişiye, gruptakilerden biri pompalı tüfekle ateş açtı. Silahlı kişi, daha sonra geri dönerek boş kartuşu alarak uzaklaştı. Olay anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

30 DAKİKADA YAKALANDILAR

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iş yeri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera görüntülerini inceledi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmada, 4 şüphelinin kimliği belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçırdığı kişi ise kurtarılarak ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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