Diyarbakır'da Akraba Kavgası: 1 Ölü, 4 Yaralı

DİYARBAKIR'da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada Ömer Özçelik hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olay, 16.00 sıralarında Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların sokakta birbirine tabancalarla ateş açtığı olayda Ömer Özçelik yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise otopsi için morga götürüldü. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, kavgada kullanılan bir tabanca da ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber ve kamera: Gıyasettin TETİK-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,