Diyarbakır'da Ambar Çayı'nda boğulan çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Ambar Çayı'nda boğulan çocuğun cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, Ambar Çayı'na girerek boğuldu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

26.07.2024 17:45
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Ambar Çayı'na giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu.

İlçeye bağlı Köseli Mahallesi'nde Ambar Çayı'na giren H.B, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD'a bağlı su altı arama ve kurtarma ekibinin çalışması sonucu H.B'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan cenaze, Bismil Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Kaynak: AA

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