Diyarbakır'da Ameliyat İddialarına Açıklama

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Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce, bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerde "Kamu hastanelerinde medikal firma yetkililerinin ameliyatlara müdahil olduğu" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerde kentte "kamu hastanelerinde medikal firma yetkililerinin ameliyatlara müdahil olduğu" iddialarına yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Medikal firmalar tarafından yapılan malzeme teslimi ve eğitim sonrası, ilgili malzeme ve cihaz, ameliyat yapacak hekim ve ameliyata eşlik eden sağlık personeli tarafından ameliyat esnasında kullanılmaktadır. Medikal firmaların ameliyat odasına girme veya işlem yapma yetkileri yoktur. İlimizdeki tüm kamu hastanelerinde ameliyatlar, ilgili branş hekimleri ve ameliyathanede görevli sağlık personelinden oluşan sağlık ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir."