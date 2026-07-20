Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fabrika Mahallesi'nde arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 400 dekar alan zarar gördü.
Öte yandan yerleşim yerleri çıkan dumandan etkilendi.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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