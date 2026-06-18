Diyarbakır'da Anız Yangınına Müdahele - Son Dakika
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Diyarbakır'da Anız Yangınına Müdahele

Diyarbakır\'da Anız Yangınına Müdahele
18.06.2026 16:26
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Çınar'da çıkan anız ve örtü yangınına itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale ediyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalında çıkan anız ve örtü yangınına müdahale ediliyor.

Kırsal Ballıbaba Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız ve örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 10 personel ve 2 arazöz, 1 yangına ilk müdahale aracı ile bazı belediyelerin itfaiye ekipleri, jandarma personeli ve mahalle sakinleri yangına müdahale ediyor.

Yerleşim yerinden uzak olduğu bildirilen yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Jandarma, İtfaiye, Güncel, Çınar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Anız Yangınına Müdahele - Son Dakika

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