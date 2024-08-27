Diyarbakır\'da Apartman Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

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DİYARBAKIR'da, 6 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü Yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki 6 katlı Kaya Apartmanı'nda öğle saatlerinde yangın çıktı. Apartmanın en üst katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.