Diyarbakır\'da Araç Yangını Söndürüldü

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir araçta çıkan yangın söndürüldü.

Talaytepe Mahallesi Mezopotamya Bulvarı'nda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki araç, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Su müdahalesinin ardından battaniye yöntemini kullanan ekipler, araç yangınları için özel üretilen, "perde" adı verilen malzemeyle otomobilin üzerini tamamen kapatarak yangını söndürdü.