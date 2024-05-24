Diyarbakır Bismil\'de 3 Kalaşnikof Piyade Tüfeği Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir araçta 3 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kazanlı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği devriye faaliyeti sırasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Ekipler araçta yaptığı aramada, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği buldu.
Gözaltına alınan aracın sürücüsü E.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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