Diyarbakır'da aranan 145 kişiden 113'ü jandarma operasyonuyla yakalandı
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 145 kişiden 113'ü, İl Jandarma Komutanlığı JASAT koordinasyonunda düzenlenen çalışmada yakalandı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 145 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinasyonunda İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 113 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da aranan 145 kişiden 113'ü jandarma operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?