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Diyarbakır'da AVM ve tarihi surlara Kelime-i Tevhid bayrağı asıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da AVM ve tarihi surlara Kelime-i Tevhid bayrağı asıldı

Peygamber Sevdalıları Vakfı üyeleri tarafından Diyarbakır'da bir AVM'nin balkonu ile tarihi Sur ilçesindeki surların üzerine, üzerinde 'Allah'a rağmen sözü dinlenilecek hiç kimse yoktur. Bu evrende yerin ve göğün yaratıcısından başka İlah yoktur' yazılı Kelime-i Tevhid bayrağı asıldı. Vakıf, hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

03.01.2024 - 19:51,  Güncelleme: 19:52
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DİYARBAKIR'da bir AVM ile tarihi surlara, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Kelime-i Tevhid bayrağı asıldı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı üyeleri tarafından, kentteki bir AVM'nin balkonu ile tarihi Sur ilçesindeki surların üzerine, üzerinde 'Allah'a rağmen sözü dinlenilecek hiç kimse yoktur. Bu evrende yerin ve göğün yaratıcısından başka İlah yoktur' yazılı Kelime-i Tevhid bayrağı asıldı. Vakıf, hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. (DHA)

Diyarbakır\'da AVM ve tarihi surlara Kelime-i Tevhid bayrağı asıldı
Kaynak: DHA
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Vakıf, Sur, Diyarbakır, Politika, Güncel, Son Dakika

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