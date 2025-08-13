Diyarbakır'da Az Şekerli Kadayıf Üretimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır'da Az Şekerli Kadayıf Üretimi

Diyarbakır\'da Az Şekerli Kadayıf Üretimi
13.08.2025 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da bir firma, şeker oranını yüzde 80 düşürerek az şekerli kadayıf üretmeye başladı.

Diyarbakır'da tatlı üretimi yapan bir firma, şeker oranı yüzde 80 düşürülmüş kadayıf üretimine başladı.

Firma sahibi Murat Altunhan, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip tesisinde Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen fıstıklı ve cevizli burma kadayıfının yanı sıra sütlü, kaymaklı, peynirli, düz ve çubuk kadayıf çeşitlerini üretiyor.

Özellikle şeker hassasiyeti bulunan müşterilerin talebi üzerine az şekerli kadayıf üretmek için çalışma yapan Altunhan, şeker oranını yüzde 80 düşürdüğü ve iç harcında yüzde 100 fıstık kullandığı "çıtır kadayıf" hazırladı.

Satış noktalarında tadımlık olarak müşterilere sunulan kadayıfın beğenilmesi üzerine günlük 2 tepsi olan üretim 20'ye çıkarıldı.

Firma sahibi ve tatlı ustası Murat Altunhan, AA muhabirine, aile olarak 1907'den beri tatlı sektöründe olduklarını ve kendisinin dördüncü kuşak olarak bu mesleği sürdürdüğünü söyledi.

Yaklaşık 45 yıldır tatlı üretimi yaptığını anlatan Altunhan, üretimde müşterilerin yorumlarını ve fikirlerini önemsediklerini belirtti.

Altunhan, bazı müşterilerinden kadayıftaki şeker oranının düşürülmesi yönünde talepler geldiğini ve bu kapsamda gıda mühendisiyle istişarelerde bulunduklarını dile getirdi.

"Tatlının lezzeti, kalitesi açığa çıkıyor"

Çalışmalarında şeker oranını yüzde 80 düşürmeye karar verdiklerine değinen Altunhan, böylelikle çıtır kadayıfı ürettiklerini bildirdi.

Üretim miktarını talebe göre artıracaklarını ifade eden Altunhan, şunları kaydetti:

"Üretiminde bir kilogram kadayıfa, bir kilogram şeker kullanırdık. Şu anda bir kilogram kadayıfa 200 gram şeker kullanıyoruz. Şeker oranı düşüklüğünde yüzde 80 fark var. Böylelikle tatlının lezzeti, kalitesi açığa çıkıyor. Bu tatlıyı çok beğendiler. Şeker oranı düşük olduğu için tatlıyı alan müşteriler, sonraki gün yine almaya geliyor. Bu tatlıyı bence sağlıklı insanlar da yemeli. Birçok sporcu gelip bana teşekkür etti. 'Tatlı yemiyorduk, bundan sonra bu tatlıyı yiyeceğiz.' dediler.

Ürünü daha da geliştireceğiz, üzerine odaklanacağız, çalışmalarımızı en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. İnsanlar çok şekerli yiyeceklerden artık uzak duruyor, şeker oranı düşük ürünler tercih ediyor. Tatlının kendini değiştirip güncellemesi lazım. İnsanların fikirlerine önem vermemiz, anket yapmamız, geleceğe yönelik tatlılar üretip insanlara ulaştırmamız lazım."

Normal kadayıfta bir tepsinin 2 kilo 900 gram geldiğini fakat çıtır kadayıfta ağırlığın 1 kilo 900 grama düştüğünü aktaran Altunhan, "Yeni çıtır kadayıfımızda şeker oranı düştü, porsiyon sayısı arttı." diye konuştu.

"Bu üründe şekeri azaltıp yüzde 100 fıstık kullanıyoruz"

Gıda mühendisi Melek Sezgin de bugün insanların özellikle şeker konusunda bilinçli şekilde gıda tüketimi yaptığını söyledi.

Özellikle obezite, diyabet ve başka sağlık sorunları olanlar ile spor yapanlar ya da yediklerine dikkat eden kişilerin tatlıda şeker oranının düşürülmesiyle ilgili taleplerinin olduğunu ifade eden Sezgin, bu konuda çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Yeni ürünleri hakkında bilgi veren Sezgin, "Ürünümüz tüketiciye, tüketim esnasında o hafifliği hissettiriyor. Diğer tatlı ürünlerimizde çeşide göre fıstık oranı yüzde 80-90 olarak farklılık gösterebiliyor. Bu üründe şekeri azaltıp yüzde 100 fıstık kullanıyoruz. Şeker kullanımına dikkat eden, olabildiğince seçici olan müşteriler için bu ürün ciddi alternatif oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Diğer kadayıf çeşitlerinde fıstık veya ceviz oranının düşük olmasının nedeninin içe karıştırılan kadayıf telinin ürüne yumuşaklık katma isteğinden kaynaklandığını belirten Sezgin, yeni üründe "çıtırlık" ön planda olduğu için yüzde 100 fıstık kullandıklarını aktardı.

Sezgin, "Şeker hastaları için yüzde 100 bunu tüketebilirler dememiz doğru olmaz. Sağlık açısından önerebileceğimiz noktaları kişilerin kendi durumları belirler. Burada kişi inisiyatifine göre tatlıyı kullanmalı ama şeker oranı az ürün tüketiminde sıkıntı yaşamıyorsa, kişiler bu ürünleri rahatlıkla tüketebiliyorsa, az şekerli olması avantaj sağlıyorsa rahatlıkla tüketilebilir." dedi.

Müşterilerden 80 yaşındaki Mehmet Burçluhan ise tatlıyı çok sevdiğini, gençlik yıllarında çok tükettiğini söyledi.

Yaşı itibarıyla tatlıyı fazla tüketmeye cesaret edemediğini dile getiren Burçluhan, "Her kadayıf yediğimde şeker açısından çok ağır geldiği için az miktarda sipariş verirdim. Bu yeni tatlıyı beğendim." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Az Şekerli Kadayıf Üretimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
Balıkesir depremi market kamerasında Ortalık savaş alanına dönmüş Balıkesir depremi market kamerasında! Ortalık savaş alanına dönmüş
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı İşte yapılan teklif Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı! İşte yapılan teklif
Brad Pitt’in evine giren 4 hırsız yakalandı Brad Pitt'in evine giren 4 hırsız yakalandı
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü
Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor Yeni gözaltılar var Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var

11:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda! Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
10:19
Osmaniye’de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
16:22
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
16:22
Muaythaide İsrail’e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
Muaythaide İsrail'e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
16:11
Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu
Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu
16:06
Rakamlar açıklandı Dört büyüklerden dev zarar
Rakamlar açıklandı! Dört büyüklerden dev zarar
15:59
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor Bakan Tekin detayları açıkladı
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı
15:46
Otoyolda yıldırım dehşeti: Ortalık bir anda cehenneme döndü
Otoyolda yıldırım dehşeti: Ortalık bir anda cehenneme döndü!
15:44
Havada panik anları Antalya uçağı acil inişe geçti, ekipler hazır bekletildi
Havada panik anları! Antalya uçağı acil inişe geçti, ekipler hazır bekletildi
15:30
Rıza Çalımbay’dan Arda Turan için olay sözler
Rıza Çalımbay'dan Arda Turan için olay sözler
15:28
Halep’te Suriye ordusu ile PKKYPG arasında çatışma: 1 asker öldü
Halep'te Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma: 1 asker öldü
15:20
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor Yeni gözaltılar var
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var
15:20
Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı
Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 12:10:54. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Az Şekerli Kadayıf Üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.