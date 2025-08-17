Diyarbakır\'da Balkon Çöktü: 5 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir evin balkonunun çökmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kırsal Çölgüzeli Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Balkonun altında ve üstünde bulunan 5 kişi, beton bloğun altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da yardımıyla 2'si çocuk 5 kişi enkaz altından çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
