Diyarbakır'da Belediye Otobüsünde Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Belediye Otobüsünde Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde belediye otobüsünde yolculuk yapan A.B. isimli kadının çantasındaki bin doları çalan A.Y., araç içi kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. A.Y. gözaltına alınırken, çalınan para A.B.'ye teslim edildi.

12.02.2024 16:14  Güncelleme: 16:15
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DİYARBAKIR'da belediye otobüsünde A.B. isimli kadının çantasındaki bin doları çalan A.Y., araç içi kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Sur ilçesinde belediye otobüsünde yolculuk yapan A.B. isimli kadına yaklaşan şüpheli, çantasında bulunan bin doları çaldı. Şüpheli bir süre sonra otobüsten indi. Çantasındaki paranın olmadığını fark eden A.B., durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.B.'nin ifadesine başvurdu, otobüsün araç içi kamerasından şüphelinin A.Y. olduğunu belirledi.

A.Y., ilçenin Gazi Caddesi'nde yürürken yakalanarak gözaltına alındı. A.Y.'nin üzerinde bulunan para da A.B.'ye teslim edildi. A.B., polis ekiplerine teşekkür etti.

A.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

Diyarbakır\'da Belediye Otobüsünde Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı
Kaynak: DHA

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