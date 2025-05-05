Diyarbakır\'da Bilim Fuarı

Diyarbakır'da lise öğrencileri yaptıkları bilimsel projelerini sergiledi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri yaptıkları 18 bilimsel projeyi sergiledi.

BİLSEM öğrencileri tarafından yapılan projeler, 5-6 ve 7 Mayıs tarihlerinde Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde sergilenecek. Bilim fuarında 18 proje katıldı. Fuara diğer okullardan öğrenciler, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katılım sağladı. Öğrenciler, stantlarda projelerini tek tek anlattı.

Yenişehir Bilim ve Sanat Merkezi'nde Türkçe öğretmeni ve Proje Sorumlusu Fatih Kamçı, milli teknoloji hamlesi kapsamında ana bileşenlerinden birisi olan TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında toplam 18 projenin sergilendiğini ve öğrencilerin kendi ilgi alanına göre projeler oluşturduğunu söyledi. Kamçı, "Örneğin rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ile çalışan hibrit sistem kuran projelerimiz var. Öğrencilerimizin yaptığı bunun dışında akıllı sera, kültürel ve sosyal yapıya yönelik projeler, farklı alanlara yönelik projeler öğrenciler tarafından yapıldı. Bu projemiz, TÜBİTAK tarafından destekleniyor, hibe aldı. 3 gün boyunca sürecek, saat 10.00 ile 15.30 arasında buradaki misafirlerimizi, okullardan gelen öğrencilerimizi ağırlıyoruz" dedi.

Yenişehir Bilim ve Sanat Merkezi'nde sınıf öğretmeni olan Necmettin Berk Hamdi, TÜBİTAK 4006 Projesine başvurduklarını ve öğretmenlerin projelerinin tamamının geçtiğini kaydetti. Hamdi, "Öğrencilerimizle etkinlikler nasıl yapılır, TÜBİTAK projeleri nasıl hazırlanır, bilimsel araştırma çalışmalarını nasıl yapılır, bunları aşama aşama öğrencilerimizle birlikte dönem içerisinde her hafta gerçekleştiriyorduk ve şu anda birçok özgün ürün ve materyal bunların yanında tabii ki bilimsel araştırmalar meydana getirmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Velilerden Nursel Yuvacı ise, okulun aktivelerinden çok memnun olduğunu dile getirerek, "Sosyalleşmesi açısından çok memnunuz. Çocuğum okula başladığından beri teknolojik aletlerden uzak kaldı. Bunun yanı sıra okulda birçok aktiviteye katıldı" şeklinde konuştu.