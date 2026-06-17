Diyarbakır'da Çanakkale sergisi açıldı

Diyarbakır'da Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve özel bir okulun işbirliğiyle "Çanakkale Savaş Objeleri ve Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki özel okulun kampüsünde düzenlenen törende ziyarete açılan sergide, Çanakkale Savaşı dönemine ait savaş malzemeleri, askeri mühimmat, asker mektupları, tarihi belgeler ve dönemin fotoğrafları yer alıyor.

Özel okulun müdürü Sedat Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, sergiyle Çanakkale ruhunu genç nesillere aktarmayı ve tarih bilincini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Erdoğan, "Çanakkale, milletimizin birlik, fedakarlık ve bağımsızlık ruhunun en güçlü şekilde ortaya çıktığı tarihi bir destandır. Bugün burada sergilenen savaş objeleri ve fotoğraflar yalnızca geçmişin izlerini değil, aynı zamanda bizlere emanet edilen büyük bir mirası da yansıtmaktadır. Bu anlamlı serginin öğrencilerimizle tarih bilinci oluşturmasını, milli ve manevi değerlerimizi daha yakından tanımalarına katkı sağlamasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Okulun eğitim koordinatörü Çetin Yağlı ise 35'inci ve son sergiyi Diyarbakır'da ziyaretçilere açtıklarını belirterek, "Günümüz nesline sadece anlatmak yetmiyor aynı zamanda göstermek de gerekiyor. Bizzat görerek, yaşayarak, yaparak öğrenme ve aslında en kıymetli vatanımız için sevdiklerinden vazgeçen bu insanlara vefa borcumuzla bu şekilde ödediğimizi düşünüyoruz. Yeni nesillerin eskiyi iyi bilmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, piyano dinletisi gerçekleştirildi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Diyarbakır Şube Başkanı Gazi Atik Tartuk, gaziler, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Sergi, 19 Haziran'a kadar açık kalacak.