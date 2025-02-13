Diyarbakır'da Çatışma: 1 Şüpheli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da Çatışma: 1 Şüpheli Hayatını Kaybetti

Diyarbakır\'da Çatışma: 1 Şüpheli Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da çarşı ve mahalle bekçilerine ateş açan şüphelilerle çıkan çatışmada, 1 şüpheli hayatını kaybetti, 1 bekçi ve 2 kişi yaralandı. Olay yerinde ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

13.02.2025 15:37  Güncelleme: 15:41
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DİYARBAKIR'da üst araması yapmak isteyen çarşı ve mahalle bekçilerin üzerine doğru silahla gelen 3 şüpheliden 1'nin ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışmada şüphelilerden 1'i hayatını kaybetti, 1'i bekçi, 2 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi Barış Caddesi'nde meydana geldi. 6 çarşı ve mahalle bekçisi yaya devriyesi sırasında 547'nci Sokak'ta bir aracın etrafında 3 kişinin birbirine bağırarak konuştuğunu gördü. Bekçiler üst araması yapmak istedikleri sırada, başka 3 kişinin silahla kendilerine doğru geldiklerini fark etti. Bekçiler 'dur' ihtarında bulunurken, şüpheliler ikaza uymadı. Bunun üzerine bekçiler, havaya uyarı ateşi açtı. Kaçan şüphelilerden 1'nin ateş etmesi sonucu çatışma çıktı. Çatışmada şüphelilerden Ahmet Demirel, M.A. ve bekçi M.E. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Demirel kurtarılamazken, 1'i bekçi 2 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor. Olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin kaçarken attığı 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Soruşturma ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

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