Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 85 kişi jandarma ekiplerince yakalandı

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 85 kişi jandarma ekiplerince yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilik açıklamasına göre Diyarbakır'da JASAT koordinesinde ilçe jandarma ekiplerince yürütülen çalışmada çeşitli suçlardan aranan 85 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 85 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, aralarında "kasten öldürme", "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında işlenen hırsızlık", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "birden fazla kişi tarafından birlikte işlenen yağma", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet vermek" suçlarından arananların da bulunduğu 85 kişi yakalandı.
Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: AA
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