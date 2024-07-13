Diyarbakır'da CHP Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine silahlı saldırıya tepki - Son Dakika
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Diyarbakır'da CHP Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine silahlı saldırıya tepki

Diyarbakır\'da CHP Milletvekili Türkan Elçi\'nin ailesine silahlı saldırıya tepki

Diyarbakır'da CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine yapılan silahlı saldırıya sivil toplum kuruluşlarından tepki geldi. Saldırıyı kınayan açıklamada, kentin birlikte yaşam kültürüne zarar verici saldırılara sessiz kalınmayacağı vurgulandı.

13.07.2024 16:16  Güncelleme: 16:17
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(DİYARBAKIR)- CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait ve bitişiğindeki kafelere düzenlenen silahlı saldırıya yönelik Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşlarınca yapılan açıklamada, "Farklı kültürlere, inançlara ve yaşam tarzlarına sahip yurttaşların bir arada yaşadığı kentimizin birlikte yaşam kültürüne zarar verici saldırılara sessiz kalmayacağımızı da bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" denildi.

Sur ilçesindeki CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait ve bitişindeki bir başka kafeye 11 Temmuz gece saatlerinde yapılan silahlı saldırıya yönelik tepkiler sürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alınırken, kentteki 116 kurumun yer aldığı Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, saldırının yapıldığı kafeleri ziyaret ederek, destek mesajı verdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ile Doğan Hatun, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve STK temsilcilerin yer aldığı grup, ziyaretin ardından açıklamada bulundu.

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu Sözcüsü Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı Yıldız Ok Orak, yaptığı açıklamada, saldırılara sessiz kalmayacaklarını ifade etti. Etkin bir soruşturmanın yürütülmesi için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıda bulunan Orak, şunları söyledi:

"11 Temmuz 2024 tarihinde, Sur ilçemizde bulunan iki özel işletmeye silahlı ve ses bombalı saldırıda bulunulmuştur. 7 Temmuz 2024 tarihinde de iş yerlerine gelen bir grubun müşterilerin giyim tarzı gibi konuları gerekçe göstererek iş yerlerinin faaliyetlerine son verilmesi aksi durumda daha ağır saldırılarının olacağı şeklinde tehditlerde bulundukları öğrenilmiştir.  Özel ticari işletmelere yönelik, toplumsal barış için tehlike oluşturan ve kentimizin birlikte yaşam kültürüne zarar verici fiziki ve sözlü saldırılarda bulunulmasını asla kabul etmiyor ve en sert şekilde kınıyoruz.  Farklı kültürlere, inançlara ve yaşam tarzlarına sahip yurttaşların bir arada yaşadığı kentimizin birlikte yaşam kültürüne zarar verici saldırılara sessiz kalmayacağımızı da bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu olarak; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, etkin bir soruşturma yürütülmesi ve faillerin ivedilikle tespit edilerek yargılamanın yapılmasını ve genel güvenlik için tehlike oluşturan bu tür vakıaların sıklıkla yaşandığı görülmekle, bu ve benzeri olayların tekraren yaşanmaması için önleyici güvenlik önlemlerinin alınmasını beklediğimizi ve sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da CHP Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine silahlı saldırıya tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da CHP Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine silahlı saldırıya tepki - Son Dakika
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