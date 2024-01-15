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Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde İskender Paşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerine gelerek kavgaya karışan bir kişiyi yakaladı. Kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Diyarbakır\'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
15.01.2024 - 17:23,  Güncelleme: 17:24
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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İskender Paşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kavga sırasında elinde tabanca bulunan bir kişiyi yakaladı.

Kavga anında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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