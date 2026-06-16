Diyarbakır'da Cinayet Davası Başladı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 9 yıl önce kaybolan 20 yaşındaki Osman Güler'i öldürdükleri iddiasıyla 3'ü tutuklu 8 sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanıklar S.A, H.İ.A, M.A. ile tutuksuz sanıklar A.A, M.A, Ş.A, A.A. ve E.T. hakkında hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Osman Güler'in kardeşi B.G'nin tutuklu sanık S.A'nın kızını kaçırması nedeniyle taraflar arasında husumet başladığı, Güler ailesinin sanıklar tarafından ölümle tehdit edildiği belirtildi.

Kırsal Beşpınar Mahallesi'ndeki evinden 3 Eylül 2017'de pamuk tarlasını sulamak amacıyla Osman Güler'in çıktığı belirtilen iddianamede, babasının oğluna ulaşamaması üzerine pamuk tarlasına gittiği bildirildi.

Tarlada traktörü çalışır vaziyette ve cep telefonunu yerde gören babanın oğlunun kaçırıldığını fark ederek jandarmaya haber verdiği ve Güler'i arama çalışmasının başlatıldığı aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından çalışma yürütüldü. HTS dar alan çalışması için bilirkişiler tarafından Güler'in kaçırıldığı tarladan, müştekilerin ikametinden, sanıkların iş yerlerinden, Göksu Barajı etrafından özel ekipmanla konum ve baz istasyonu bilgileri alındı. Sanık H.İ.A'nın olay gününde Güler'in bulunduğu arazide 17.49-18.36 saatleri arasında baz sinyali bilgisi tespit edildi. Sanık M.A'nın olaydan bir gün önce arazide 13.56-14.41 saatleri arasında baz sinyali verdiği belirlendi. Bu durum sanıkların düzenli bir şekilde maktulü takip ettiklerini göstermiştir."

"Maktule ait DNA örnekleri yok edildi"

Sanık A.A'nın olaydan sonra ikametindeki bir odayı boyattığı ve halılarını değiştirdiği bildirilen iddianamede, kaçırılma olayından sonra bu işlemin yapılması sebebiyle maktulün A.A'nın evinde öldürüldüğünün değerlendirildiği kaydedildi.

İddianamede, babası ve diğer tanık beyanları uyarınca maktulün olayın korkusuyla dedesinde kalma eski bir silahı yanında taşıdığı ifade edilerek, "2023'te sanık A.A'nın ikametinde yapılan aramada kaçırılma esnasında maktulün üzerinde bulunan silah ele geçirilmiştir. Baba Lütfi Güler ve tanık beyanlarıyla ele geçen silahın maktulün kaçırıldığı esnada üzerinde bulunan silah olduğu teşhis edilmiştir. 10 Ekim 2017'de sanıklar tarafından maktulün kaçırıldığı araç yakıldı. Bu şekilde maktule ait DNA örnekleri yok edildi." bilgileri paylaşıldı.

"Sanıklar cinayeti planlı şekilde işlemesi sebebiyle delil bırakmamışlardır"

İddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:

"Yaklaşık 9 yıldır maktulün cesedinin bulunmasına yönelik 3 farklı yerde kazı işlemi yapılmıştır. Sanıkların ikamet ettiği mahalledeki bütün parseller yer altı görüntüleme cihazlarıyla aranmıştır. Bütün aramalara rağmen cesedin bulunmasına ilişkin herhangi bir tespit yapılamamıştır. Sanıklar cinayeti planlı şekilde işlemesi sebebiyle delil bırakmamışlardır. Taraflar arasındaki husumet, tanık beyanları, HTS analizi, dar alan baz çalışmaları ve elde edilen tape kayıtları neticesinde elde edilen deliller uyarınca maktulün kaçırıldıktan sonra öldürüldüğü değerlendirilmiştir. Sanıkların yargılanması ve hüküm kurulması için maktulün cesedinin olmasına gerek olmadığı, elde edilen deliller kapsamında da yargılamanın yapılabileceği anlaşılmıştır. 9 yıldır hiçbir şekilde haber alınamayan, şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan Osman Güler'in öldürüldüğü anlaşılmıştır."

Sanıkların HTS kayıtları olan dijital ayak izlerinin analizine rağmen dijital verileri kabul etmeyerek olay günü maktulün ikametine ve çalıştığı tarlaya gitmedikleri şeklinde suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği vurgulanan iddianamede, tape kayıtlarında maktul hakkında sürekli "öldürülmüş" şeklinde konuştukları, olay günü sanıkların kullandığı cep telefonlarının maktul Güler'in kaçırıldığı köyden ve çevresinde baz sinyali verdiği bildirildi.

İddianamede, "Sanıkların HTS analizinde birbirleriyle konuştukları, maktul ve ailesini tehdit ettikleri, maktulün kaçırıldığı tarlaya olaydan önce giderek keşif yaptıkları ve aileler arasındaki husumet değerlendirildiğinde öldürme olayının tasarlanarak işlendiği anlaşılmıştır. Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde maktulü tarladan kaçırarak öldürdükleri ve üzerlerine atılı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işledikleri anlaşılmıştır." değerlendirmesi yer aldı.

İddianamede, 3'ü tutuklu 8 sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.