Diyarbakır’da cinayet ve intihar: Kemal Demir hayatını kaybetti

DİYARBAKIR'da taksiden inen eşi Nazlı Demir 'e (24) öldürdükten sonra aynı tabancayla intihara kalkışan Kemal Demir (29), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğleden sonra Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Nazlı Demir, taksiden inip evine gitmek istediği sırada eşi Kemal Demir'in tabancalı saldırına uğradı. Demir yere yığılırken, taksi şoförü İ.Y. de seken kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayın ardından Kemal Demir, bu kez tabancasının namlusunu kendisine doğrultup tetiğe bastı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 3 yaralıdan Nazlı Demir, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Taksi sürücüsü İ.Y. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kemal Demir de dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Boşanma aşamasında oldukları öğrenile çiftin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.