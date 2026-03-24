Diyarbakır'da Çocuk Kaçırma Girişimi Hapis Cezasıyla Sonuçlandı

Diyarbakır'da geçen yıl 9 yaşındaki erkek çocuğunu zorla götürmeye çalıştığı iddiasıyla hakkında açılan davada tutuklu yargılanan sanık G.K.'ya "çocuğa karşı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan hapis cezası verilmesine ilişkin gerekçeli karar hazırlandı.

Diyarbakır 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 13 Şubat'taki karar duruşmasında sanık G.K.'ya "çocuğa karşı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasına ilişkin gerekçeli kararda, sanığın, mağdurun ve çocuğu sanığın elinden kurtaran tanık esnafın soruşturma ve dava aşamasındaki ifadelerine yer verildi.

Kararda, sanığın savunmasında üzerine atılı suçlamayı kısmen kabul etmediği, olay tarihinde cezaevinden yeni çıktığını, bir anlık sinirle mağdur çocuğu tutup geri bıraktığını iddia ettiği kaydedildi.

Kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Mağdur çocuk, istikrarlı, tutarlı ve samimi beyanlarında, sanığın kendisini tuttuğunu, bacaklarının arasına alıp ağzını kapatmaya çalıştığını ve depo gibi bir yere götürmeye çalışırken babasının arkadaşı olan birinden yardım istediğini ve onun yardımı ile sanığın elinden kurtulduğunu belirtmiştir. Tanık olan esnaf ise beyanında olaya şahit olduğunu, sanığın, mağdur çocuğu ağzını kapatıp bir yere götürmeye çalışırken müdahale ettiğini belirtmiştir. Bu beyan göz önüne alındığında sanığın cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilememiştir. Sanık, çocuk yaşta olan mağdura 'yürü yoksa sana dayak atarım' şeklinde tehdit ederek, boğazını sıkarak, eliyle mağdurun ağzını ve yüzünü kapatarak direncini kırmaya çalışmak suretiyle cebir uygulamıştır."

Katılan kurum ve mağdur avukatlarının suçun "teşebbüs" aşamasında kalmadığına yönelik iddiasına ilişkin değerlendirmenin de yapıldığı belirtilen kararda, "Mağdur, sanığın kendisini kaçırmaya ve bir yere götürmeye çalıştığını, olaya tanık olan esnafın müdahalesi neticesinde sanığın elinden kurtulduğuna dair beyanda bulunmuştur. Kamera kayıtları ile tanık beyanı göz önüne alınarak, mağdur, sanık tam bir hakimiyet kuramadan müdahale sonucu serbest kaldığı için eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kararı sonuç bölümünde şu değerlendirmede bulunuldu:

"Sanığın olay tarihinde 8 yaşında olan mağduru zorla alıkoymaya çalıştığı ancak tanık Ahmet Arslan'ın olaya müdahil olması üzerine eylemini tamamlayamadığı görülerek, üzerine atılı bulunan 'çocuğa karşı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçunu işlediği anlaşılmaktadır. Sanığa, eyleminin 5237 sayılı TCK'nın 109/2 maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu, aynı kanunun 61. maddesi de göz önünde tutularak suçun işleniş biçimi (sanığın eylemi gerçekleştirirken hem cebir hem tehdide başvurduğu), işlendiği yer ve zaman, suçun konusunun önem ve değeri (mağdurun yaşı), meydana gelen zararın ve tehlikenin ağırlığı (mağdurun yaşadığı travmanın boyutu), kastının yoğunluğu, güttüğü amaç ve saik, olayın meydana geliş şekli göz önüne alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmiştir. Sanığa verilen cezada, eylemini çocuğa ya da beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlediğinden TCK'nın 109/3-f maddesi uyarınca 1 kat artırım yapılmıştır. Eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı değerlendirilerek TCK'nın 35. maddesi uyarınca takdiren 1/4 oranında indirim yapılmıştır. Sanığa verilen cezada, sabıkalı kişiliği ile fiilden sonraki (mağdurun sanığın iradesi ile değil müdahale ile serbest kalması) yargılama sürecindeki davranışları gözetilerek takdiri indirim yapılmamıştır."

Mahkemenin, 13 Şubat'taki karar duruşmasında, "çocuğa karşı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdiği G.K, tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edilmişti.

Ailenin avukatları karara itirazda bulundu

Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından mağdur çocuğun ailesinin avukatları, yargılamanın yapıldığı 26. Asliye Ceza Mahkemesine istinaf başvurusunda bulundu.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere yapılan başvuru dilekçesinde, ilk derece mahkemesinin kararının istinaf sebepleri gözetilerek kaldırılması talep edilirken, sanığın cezalandırılmasına, aksi takdirde eksik ve hatalı hususların giderilmesiyle dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi istendi.

Olay

Diyarbakır'da Lise 1. Sokak'ta 27 Ağustos 2025'te esnaf Ahmet Arslan (42) iş yerinin önünde oturduğu sırada ara sokaktan çıkan G.K.'nın 9 yaşındaki H.A.'yı çekiştirerek ve ağzını kapatmaya çalışarak zorla götürmeye çalıştığını fark etmiş, Arslan'ın sözlü müdahalesiyle erkek çocuğu, şüphelinin elinden kurtularak olay yerinden uzaklaşmıştı. G.K.'ya çocuğa neden böyle davrandığını sorması üzerine Arslan ile şüpheli arasında arbede yaşanmış, arbedenin ardından G.K. olay yerinden kaçmış, Arslan'ın iki parmağı incinmişti.

Olayı öğrenen aile üyeleri polise şikayetçi olduktan sonra Arslan'a teşekkür ziyaretinde bulunmuş, polis ekiplerince 29 Ağustos 2025'te yakalanan G.K. aynı gün tutuklanmıştı. Şüphelinin çocuğu zorla götürmeye çalışması, esnafın şüpheliye müdahalesi, aralarında yaşanan arbede ve ailenin Arslan'a teşekkür ziyareti iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.