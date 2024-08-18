Diyarbakır'da çocuklar arasında başlayan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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Diyarbakır'da çocukların arasında başlayan, daha sonra da ailelerin de dahil olduğu silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Ayşe Zarakolu Caddesi'ndeki bir düğün salonunun bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çocuklar arasında kavga çıktı. Ailelerin de dahil olduğu tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, isimleri öğrenilmeyen 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.