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Diyarbakır'da çocuklara ücretsiz buz pateni eğitimi - Son Dakika
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Diyarbakır'da çocuklara ücretsiz buz pateni eğitimi

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesi tarafından açılan sentetik buz pateni pistinde yaşları 6 ile 12 arasında değişen 470 çocuğa ücretsiz eğitim veriliyor. Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait olan pistte çocuklar, 8 eğitmen eşliğinde buz pateni öğreniyor. Belediye yetkilileri, bu faaliyetin ücretsiz olduğunu ve amacın çocuklara buz patenini sevdirmek olduğunu belirtti.

Diyarbakır\'da çocuklara ücretsiz buz pateni eğitimi
21.12.2023 - 16:31,
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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesince açılan sentetik buz pateni pistinde çocuklara ücretsiz eğitim veriliyor.

Kayapınar Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait Mahabad Bulvarı Park 75'te bulunan sentetik buz pateni pistinde yaşları 6 ile 12 arasında değişen 470 çocuk 8 eğitmen eşliğinde buz patenti eğitimi alıyor.

Kayapınar Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Onat, gazetecilere yaptığı açıklamada, sentetik buz pistinde çocukların ve gençlerin eğitmenler eşliğinde keyifli zaman geçirdiğini belirterek, bu faaliyetin ücretsiz verildiğini söyledi.

Onat, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız gelsin, bütün aletleri, eşofmanlar, patenler ücretsiz verilecek. Her grup için 1 saat eğitim veriyoruz. Duruş bozukluğu yaşayan vatandaşlarımız da varsa tesisimize bekliyoruz. Buz pateni bölgemiz ve ilimizde çok bilinen bir spor değil. Çocuklarımıza buz pateni sevdirmeye çalışıyoruz. Tüm çocuklarımızı tesisimize bekliyoruz."

Veli Meral Güneş de çocuğunu buz pateni eğitiminde güzel zaman geçirdiğini söyledi.

Ahmet Eren Çarık (12) ise stres atmak için buz pateni eğitimine geldiğini aktardı.

Kaynak: AA
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