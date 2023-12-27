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Diyarbakır'da sosyal medyada şehitlere hakaret ve suç içeren paylaşımlarda bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da sosyal medyada şehitlere hakaret ve suç içeren paylaşımlarda bulunan şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin şehit olmasının ardından sosyal medyada bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunan Y.C. isimli şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır\'da sosyal medyada şehitlere hakaret ve suç içeren paylaşımlarda bulunan şüpheli tutuklandı
27.12.2023 - 17:50,
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Diyarbakır'da sosyal medyada, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve şehitlere yönelik suç içeren paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ile Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin şehit olmasının ardından sosyal medyada bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı övücü ve destekleyici mahiyette paylaşımlarda bulunanların tespitine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, sosyal medyada "Cumhurbaşkanı'na hakaret", milli değerlere ve şehitlere yönelik suç içeren mesajlar paylaşılan hesabın, Y.C. tarafından kullanıldığını belirledi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, evine baskın yapılan Y.C, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da sosyal medyada şehitlere hakaret ve suç içeren paylaşımlarda bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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