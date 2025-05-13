EŞİ TUTUKLANDI
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde darbedildiği öne sürülen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet Saki Pehlivan'ın (40) gözaltına alınan eşi A.P. ve eşinin 7 yakını, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden eşi A.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Darbedilen Adamın Eşi Tutuklandı - Son Dakika
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