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Diyarbakır'da DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a yardım ve yataklık ettiği belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 7 cep telefonu ve 3 sim kart ele geçirildi.

Diyarbakır\'da DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı
19.12.2023 - 16:16,
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Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi, terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile MİT Başkanlığı koordinesinde çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında 6 noktada eş zamanlı düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın yapılanmasında aktif rolü bulunan Suriye uyruklu A.B, S.E.M, N.E, S.M, Ö.K.Y. ve A.İ. yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 7 cep telefonu ve 3 sim kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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