Diyarbakır'da Denetim, 2,3 Milyon Cezalı İşletme - Son Dakika
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Diyarbakır'da Denetim, 2,3 Milyon Cezalı İşletme

Diyarbakır\'da Denetim, 2,3 Milyon Cezalı İşletme
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Diyarbakır'da temmuzda yapılan denetimlerde, 522 market ve 180 kafe/restoranda 2,3 milyon lira ceza verildi.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, temmuz ayında marketler, kafe ve restoranlar ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde yapılan denetimlerde 2,3 milyon lira para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı'nın tüketicinin korunması, haksız fiyat artışlarının önlenmesi ve piyasada adil rekabet ortamının sağlanmasına yönelik çalışmaları kapsamında Diyarbakır'da da temmuz ayında denetimler yapıldı.

Denetimler kapsamında, 522 markette 7 bin 51 ürün, 180 kafe ve restoranda 3 bin 102 ürün ile 286 farklı işletmede 4 bin 630 ürün denetlendi, etiket, fiyat ve tarife uygunluğu kontrol edildi.

Denetimlerde, mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere yönelik gerekli idari işlemler uygulanırken, toplam 585 aykırılık tespit edildi.

Marketlerde tespit edilen 180 aykırılık nedeniyle 715 bin 140 lira, kafe ve restoranlarda tespit edilen 241 aykırılık nedeniyle 957 bin 493 lira, diğer işletmelerde tespit edilen 164 aykırılık nedeniyle 651 bin 572 lira olmak üzere toplam 2 milyon 324 bin 205 lira idari para cezası uygulandı.

65 İŞLETME HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU'NA SEVK EDİLDİ

Haksız fiyat artışı şüphesi bulunan işletmelere ilişkin yürütülen incelemeler kapsamında 59'u market, 3'ü kafe/restoran ve 3'ü diğer işletme olmak üzere toplam 65 işletmeden savunma istenerek dosyaları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmek üzere işleme alındı.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Denetim, 2,3 Milyon Cezalı İşletme - Son Dakika

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