Diyarbakır'da deprem mezarlığında hüzünlü bayram ziyareti
DİYARBAKIR - 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yakınlarını kaybeden Diyarbakırlı vatandaşlar, bayram namazından sonra deprem mezarlığına gelip gözyaşlarıyla dua etti.
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, yıkılan 7 binanın altında 417 vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı, yüzlerce kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Ramazan Bayramı münasebetiyle hayatını kaybeden vatandaşların yakınları, namaz sonrası mezarlığa akın etti.
Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları, üçüncü bayramı da buruk geçirirken, mezarlıklar başında gözyaşlarıyla dua etti.
Bağlar ilçesinde deprem gecesi yıkılan Hisami Apartmanının enkazında kalıp ailesinden 8 kişiyi kaybeden Serkan Başal, sabahın erken saatlerinde mezarlığa gelip hayatını kaybeden babası, ağabeyi ve akrabalarını ziyaret etti.
Hayatını kaybeden yakınlarının anılarının daha taze olduğunu ifade eden Başal, "Rahmetli babamın, abilerimin ve diğer akrabalarımın mezarına sabah saatlerinde gelmek istedim. Kendileri 6 Şubat depreminde vefat etmişti. Ailemizde toplam 8 kişi hayatını kaybetti. Evimiz Bağlar ilçesindeki Hisami Apartmanı'ndaydı. Kendim de enkaz altında kaldım. Ben sağ çıkarıldım ama ailemizden 8 kişi rahmet etti. Ben, annem ve ablam tek sağ kurtulduk. Aradan bir buçuk yıl geçti neredeyse. Kendileri bu dünyadan göç etse de anıları hala taze. 3 bayram oldu onlardan ayrı geçiyor. Alışılacak bir durum değil aslında. Biz de idare etmeye çalışıyoruz" dedi.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da deprem mezarlığında hüzünlü bayram ziyareti - Son Dakika
Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da kalan vatandaşlar ve turistler, sıcak havaya rağmen Sultanahmet Meydanı ve çevresindeki tarihi noktaları ziyaret etti. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, fotoğraf ve video çekerek anılarını kaydetti. Ayrıca, Eminönü sahili ve Galata Köprüsü gibi noktalarda da bayram havası yaşandı. Kartal Aydos Ormanı'nda ise piknik yapılıp, doğal güzelliklerin tadı çıkarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. İki liderin birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladığı belirtilirken, Özel'in Erdoğan'a, ""Diyalog kanalının açık olması fayda sağlar" dediği, Erdoğan'ın da CHP Genel Başkanı'nın geçirdiği operasyonları sorduğu, "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiği öğrenildi.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt Polisevi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programında il protokolü ile bayramlaştı. Kızılkaya, jandarma ve polis noktalarını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. Ayrıca Kızılkaya, vatandaşları tebrik ederek trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı ve çocuklara hediyeler verdi. Vali Kızılkaya, diğer kurumları ve şehit jandarma er Süleyman Sungur'un ailesini de ziyaret ederek bayramlaştı.
Ramazan Bayramı tatilinde Tekirdağ'ı gezmeye gelen vatandaşlar, kentin coğrafi işaretli lezzeti Tekirdağ köftesini tatmak için sıraya giriyor. Kentin müzelerini, tarihi ve turistik yerlerini ziyaret eden tatilciler, ardından köftecilerin yolunu tutuyor. Köftecilerdeki yoğunluk nedeniyle dükkanların önünde zaman zaman kalabalık oluşuyor. Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sami Kayın, AA muhabirine kentin gastronomisiyle ünlü bir şehir olduğunu söyledi. Bayram tatilini Tekirdağ'da geçirmek için gelen yerli ve yabancı turistlerin köftecilerde yoğunluk oluşturduğunu aktaran Kayın, bayram tatili süresince yoğunluğun devam etmesini beklediklerini belirtti. İşletmeci Volkan Altuğ ise bayramın ilk günü itibariyle yoğunluk yaşadıklarını ifade etti. Altuğ, Tekirdağ köftesinin tadı ve lezzetiyle Türkiye'ye ün saldığını anlatarak, 'Yüzde 100 doluluğa ulaştık. Bayram süresince yoğunluğun devam edeceğini düşünüyoruz. İstanbul'dan ve çevre illerden Tekirdağ köftesi için gelen misafirleri ağırlıyoruz.' diye konuştu. İstanbul'dan günübirlik Tekirdağ'a geldiğini söyleyen Hakan Arın da yemekte ilk tercihinin Tekirdağ köftesi olduğunu kaydetti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yarın oynanacak olan Olympiakos maçı öncesi avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istediklerini belirtti. Kartal, rakiplerini analiz ettiklerini ve kendi güçlü yönlerini rakibe hissettirerek turu geçmek istediklerini söyledi. Çağlar Söyüncü ise, zor bir maç olacağını ancak kendi planları olan iyi bir takım olduklarını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?