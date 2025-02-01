Diyarbakır\'da Devrilen Gübre Yüklü TIR\'ın Şoförü Yaralandı

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DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen gübre yüklü TIR'ın şoförü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bismil ilçesi Kooperatif Kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen gübre yüklü TIR, virajı alamayarak devrildi. Kazada TIR şoförü yaralanırken, dorsesindeki gübre yüklü torbalar ise kaldırım ve yola savruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan TIR şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,