Diyarbakır'da Dicle kıyısında mahsur kalan 2 piknikçi itfaiye botuyla kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır'da Dicle kıyısında mahsur kalan 2 piknikçi itfaiye botuyla kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır\'da Dicle kıyısında mahsur kalan 2 piknikçi itfaiye botuyla kurtarıldı
Haber Videosu

Diyarbakır'da sabah saatlerinde Dicle Nehri kenarında piknik yapan 2 kişi, su seviyesi yükselince mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri botla ulaştıkları 2 kişiyi güvenli alana çıkardı; kurtarılanlar ekiplere teşekkür etti.

DİYARBAKIR'da Dicle Nehri kenarında piknik yaparken su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Dicle Nehri kenarında meydana geldi. Piknik yapan 2 kişi, su seviyesinin yükselmesi üzerine mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlara botla ulaşan itfaiye ekipleri, 2 kişiyi güvenli bölgeye tahliye etti. Kurtarılan 2 kişi, itfaiye personeline teşekkür etti.

Kaynak: DHA
DiyarbakırİtfaiyeGüncelDicleYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Yanartaş’ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor Yanartaş'ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Fiyatı duyan mağazaya koştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü Fiyatı duyan mağazaya koştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kiminle savaştasınız“ sorusuna Özgür Özel’den yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kiminle savaştasınız" sorusuna Özgür Özel'den yanıt
17:24
Inter bitti demeden bitmez 7 dakikada muhteşem geri dönüş
Inter bitti demeden bitmez! 7 dakikada muhteşem geri dönüş
16:58
Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı
Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı
16:30
Samsunspor’dan TFF’ye flaş çağrı: Gereğini yapın
Samsunspor'dan TFF'ye flaş çağrı: Gereğini yapın
15:58
Görüntü Paris’ten Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
Görüntü Paris'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
15:38
Cenaze dönüşü korkunç son 22 kişi hayatını kaybetti
Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti
15:14
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 17:26:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Dicle kıyısında mahsur kalan 2 piknikçi itfaiye botuyla kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei