Diyarbakır\'da Dicle kıyısında mahsur kalan 2 piknikçi itfaiye botuyla kurtarıldı

DİYARBAKIR'da Dicle Nehri kenarında piknik yaparken su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Dicle Nehri kenarında meydana geldi. Piknik yapan 2 kişi, su seviyesinin yükselmesi üzerine mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlara botla ulaşan itfaiye ekipleri, 2 kişiyi güvenli bölgeye tahliye etti. Kurtarılan 2 kişi, itfaiye personeline teşekkür etti.