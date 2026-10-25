Diyarbakır\'da Dicle kıyısında mahsur kalan 2 piknikçi itfaiye botuyla kurtarıldı

Diyarbakır'da Dicle kıyısında mahsur kalan 2 piknikçi itfaiye botuyla kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da sabah saatlerinde Dicle Nehri kenarında piknik yapan 2 kişi, su seviyesi yükselince mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri botla ulaştıkları 2 kişiyi güvenli alana çıkardı; kurtarılanlar ekiplere teşekkür etti.
DİYARBAKIR'da Dicle Nehri kenarında piknik yaparken su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından botla kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde Dicle Nehri kenarında meydana geldi. Piknik yapan 2 kişi, su seviyesinin yükselmesi üzerine mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlara botla ulaşan itfaiye ekipleri, 2 kişiyi güvenli bölgeye tahliye etti. Kurtarılan 2 kişi, itfaiye personeline teşekkür etti.
Kaynak: DHA
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