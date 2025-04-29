Diyarbakır'da Dijital Dönüşüm Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Dijital Dönüşüm Konferansı Düzenlendi

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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerine yönelik bilgilendirme yapmak amacıyla Diyarbakır Dijital Dönüşüm Konferansı'nı düzenledi. DTSO Başkanı Mehmet Kaya, değişim ve dönüşümün önemine vurgu yaptı.

29.04.2025 17:01  Güncelleme: 18:41
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İSMET MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Dijital Dönüşüm Konferansı'nda; "Değişim ve dönüşüme ayak uyduramazsanız küçülmüyorsunuz veya ben oynamıyorum deme şansınız yok. Sizi ortadan kaldırıyor. İşte sanayi devrimi bunlardan biriydi. Dünya değişim ve dönüşümde. Tabii ki çok kolay değil. Yeşil dönüşüme hemen ayak uydurun demek, dijital dönüşüme hemen ayak uydurun demek söylemi gerçekten güzel, gerekli ama çok kolay değil" dedi.

KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerinde doğru bilgilenmeleri, doğru yatırımları yapabilmeleri için başta TOBB olmak üzere yerelde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) iş birliğiyle "Diyarbakır Dijital Dönüşüm Konferansı" düzenlendi. Konferansa DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, DTB Meclis Başkanı Ahmet Ay, Diyarbakır Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emrullah Gördük, kamu kurum temsilcileri ve KOBİ'ler katıldı.

Konferansta konuşan DTSO Başkanı Kaya, "Değişim ve dönüşüme ayak uyduramazsanız küçülmüyorsunuz veya ben oynamıyorum deme şansınız yok. Sizi ortadan kaldırıyor. İşte sanayi devrimi bunlardan biriydi. Ticarette globalleşmenin olduğu dönemde ilaç lojistik sektöründeyken ne kadar acımasız büyüdüğünü ve hiç uyarmadan, acımadan, haber vermeden sizi nasıl ortadan kaldırdığını çok iyi gördük. Şimdi böyle bir değişim ve dönüşümdeyiz. Dünya değişim ve dönüşümde. Tabii ki çok kolay değil. Yeşil dönüşüme hemen ayak uydurun demek, dijital dönüşüme hemen ayak uydurun demek söylemi gerçekten güzel, gerekli ama çok kolay değil. Hele bir de dönüşen yapı, iş insanlarıysa ki burada birçoğunun günlük sorunlar, ayakta durma sorunları, finansa erişiminden tutun da çalıştırdığınız işçinin bütün özel sorunları dahil bütün sorunlarla uğraşırken, bir de kendinizi ticarette uluslararası güçlerle rekabet edecek bir pozisyona sokmanız doğrusu çok kolay değil.

Öncelikle ben teşekkür ediyorum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne böyle bir çalışmayı gündeme getirip ülkemizin hemen hemen tüm illerinde yapılacak bu çalışmayı düzenledikleri için. Türkiye Odalar Borsalar Birliği kendi yapısını, odalarını, borsalarını dijital dönüşüme uyarlı hale getirmeye çalışıyor.

Burada iki yapıyı birlikte dönüştürmezsek biz bu kentte dijital dönüşümü istediğimiz seviyede tutamayız. Hem işletmelerimizi bu konuda bilgilendireceğiz hem de işletmelerimizde çalışanları da hazır hale getireceğiz.  Kentimizde çok önemli bir girişimcilik ruhu var. Dünyada şu an en önemli sermayelerden biri beşeri sermaye. O anlamda da kentimize hem eğitim verme anlamında hem de rakamlarımız bu konuda iyi. İnsanlarımızı burada tutup bu değişime uyum sağlayacak hale getirebiliriz" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmaların ardından Dijital Dönüşüm ile ilgili katılımcılara bilgilendirme sunumu yapıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Dijital Dönüşüm Konferansı Düzenlendi - Son Dakika

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