Diyarbakır'da doğa yürüyüşünde kaya parçası düşmesi: 2 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da doğa yürüyüşünde kaya parçası düşmesi: 2 yaralı

Diyarbakır\'da doğa yürüyüşünde kaya parçası düşmesi: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan bir grup, Yabanardı ve Şeyhandede şelaleri mevkisinde kaya parçalarının üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı. Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

09.06.2024 16:11
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Diyarbakır'da doğa yürüyüşüne çıkan 2 kişi üzerlerine kaya parçası düşmesi sonucu yaralandı.

Doğa yürüyüşü için Çermik ilçesindeki Yabanardı ve Şeyhandede şelaleri mevkisine giden gruptan 2 kişinin üzerine yamaçtan kopan kaya parçaları düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi AFAD ekiplerince bulundukları alandan ambulanslara taşınarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da doğa yürüyüşünde kaya parçası düşmesi: 2 yaralı - Son Dakika

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