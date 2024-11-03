Diyarbakır'da Düğün Salonunda Bıçaklı Kavga - Son Dakika
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Diyarbakır'da Düğün Salonunda Bıçaklı Kavga

Diyarbakır\'da Düğün Salonunda Bıçaklı Kavga

Diyarbakır'daki bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis soruşturma başlattı.

03.11.2024 16:09
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DİYARBAKIR'da, bir düğün salonunun bahçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesi Fatihpaşa Mahallesi Çiçek Sokak'taki bir düğün salonunun bahçesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Düğün Salonunda Bıçaklı Kavga - Son Dakika

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