Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesi Fatihpaşa Mahallesi Çiçek Sokak'taki bir düğün salonunun bahçesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Düğün Salonunda Bıçaklı Kavga - Son Dakika
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