Diyarbakır'da dünyanın en küçük memeli hayvanı görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da dünyanın en küçük memeli hayvanı görüntülendi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, köylüler tarafından dünyanın en küçük memeli hayvanı olarak bilinen Etrüsk cüce faresi (Suncus etruscus) cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. En fazla 2-3 gram ağırlığında olan bu tür köylülerde merak uyandırırken, Prof. Dr. Alaettin Kaya, Etrüsk cüce faresinin ekolojik anlamda çok önemli bir hayvan olduğunu söyledi.

31.07.2024 22:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da dünyanın en küçük memeli hayvanı görüntülendi

Bir parmaktan daha küçük: Böceklerin korkulu rüyası

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, köylüler tarafından dünyanın en küçük memeli hayvanı olarak bilinen Etrüsk cüce faresi (Suncus etruscus) cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. En fazla 2-3 gram ağırlığında olan bu tür köylülerde merak uyandırırken, Prof. Dr. Alaettin Kaya, Etrüsk cüce faresinin ekolojik anlamda çok önemli bir hayvan olduğunu söyledi.

Çınar ilçesine bağlı Taşhelvası köyündeki arazide arkadaşlarıyla birlikte ilerleyen Eyüp Dal, yerde fareye benzeyen 2 santimetre uzunluğunda küçük bir hayvan gördü. Türün hareketli olduğunu gören Dal, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Dal, araştırma yaptığında bu türün Etrüsk cüce faresi (Suncus etruscus) olduğunu öğrendi. Doğa için önemli bir tür olduğunu öğrenen Dal, daha sonra hayvanı tekrar saldı.

En küçük memeli olma özelliği taşıyan Etrüsk cüce faresinin genelde tarım arazilerinde, bahçelerde, ormanlık alanlarda yaşadığını söyleyen Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Laboratuvar Hayvanları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alaettin Kaya, bu türün kalp atışlarının bin 500'lere kadar çıktığını ifade etti.

Etrüsk cüce faresinin en fazla 2 santimetre boyuta sahip olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kaya, "Görüntülerdeki hayvan, cüce sivri fare (suncus etruscus) dediğimiz bir memeli türüdür. Hatta memeli hayvanlar içerisinde en küçük tür olarak biliniyor. Bu hayvanın ağırlığı 2-3 gram, uzunluğu ise kuyruğuyla birlikte en fazla 2 santimetredir. Suncus etruscusun arazide gözle görülmesi çok zor. Yaygın bir tür. Ama göz önünde çok durmazlar. Ekolojik anlamda çok önemli bir tür. Sebebi ise hayvanın çok küçük olmasına rağmen metabolizması çok güçlü. Kalp atışları 1500'leri bulabiliyor" dedi.

Küçük boyutuna rağmen Etrüsk cüce faresinin oldukça avcı olduğunu söyleyen Kaya, bölgenin ekolojik dengesinin korunmasında önemli bir rol oynadığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Suncus etruscus, çok sık besin tüketiyor. Neredeyse kendi ağırlığının bir buçuk, iki katı kadar besin tüketiyor. Besin almadığı takdirde bir gün içerisinde de ölebilen bir tür. Dediğimiz gibi ekolojik anlamda çok önemli bir türdür. Bu hayvanlar böcekçil bir tür. Kirpi ve köstebeklerle akraba olan bir tür. Çoğunlukla küçük omurgasız hayvanlar, bazı böceklerin larvalarıyla, böceklerle besin ihtiyacını karşılıyor. Hatta bazen kendi boyunda çekirgelerle de beslenebiliyor. Böcek popülasyonu üzerinde etkin bir türdür."

Son olarak Kaya, "Oldukça önemli bir tür. Maalesef gözden kaçan bir tür. Ama farelerle çok karıştırılıyor. Bazen sevilmeyebilir. Ki çok fazla insanlara yaklaşmayı sevmez suncus etruscus. Bu hayvan böcekçil olduğu için çene yapısı çok ilginç. Çok küçük olmasına rağmen ısırık gücü çok fazla. Bir böceğin dış kabuğunu bir ısırıkla kırabilecek çene gücüne sahip" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Diyarbakır, Çınar, Hayvanlar, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da dünyanın en küçük memeli hayvanı görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:33 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü
22:32 Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi Haniye’ye yapılan suikast Batman’da ortalığı karıştırdı Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
21:44 Netanyahu’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran’ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
21:27 1 Ağustos’ta itibaren geçerli olacak Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
21:01 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50’de sabit bıraktı ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50'de sabit bıraktı
22:33 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor“ diyerek nedenini açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor" diyerek nedenini açıkladı
20:46 Mecdel Şems saldırısından Tahran’daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış
19:41 Son yayınlarını Haniye’nin evinin enkazından yapmışlardı İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti
19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 00:06:41. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da dünyanın en küçük memeli hayvanı görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement