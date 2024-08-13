Diyarbakır'da düzenlenen asayiş operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da düzenlenen asayiş operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da meydana gelen kurşunlama, tehdit, yaralama, hırsızlık olaylarına karışan ve aranan şüphelilerle ilgili yapılan çalışmada 24 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çalınan altınlar da sahibine teslim edildi.

13.08.2024 08:32
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Diyarbakır'da düzenlenen asayiş operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kentte meydana gelen kurşunlama, tehdit, yaralama, hırsızlık olaylarına karışan ve aranan şüphelilerle ilgili çalışma yapıldı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen "Abluka" operasyonunda, 24 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin 17 yaşında olduğu ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Operasyonda, bir araçtan çalındığı belirtilen çantadaki 60 tam, 32 yarım ve 56 çeyrek altın da bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da düzenlenen asayiş operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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