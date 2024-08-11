Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da yapılan eş zamanlı hırsızlık operasyonunda 16 şüpheli yakalandı. Operasyonda, zanlıların balkonlara tırmanarak evlere girdikleri ve çaldıkları malzemeleri bir depoya bıraktıktan sonra sattıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin daha önce hırsızlık suçundan hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

11.08.2024 08:32
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Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı hırsızlık operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma yürüttü.

Çalışmada, zanlıların geceleri balkonlara tırmanarak evlere girdikleri, kepenk kilitlerini açtıkları ve daire kapılarından girerek hırsızlık yaptıkları, çaldıkları malzemeleri bir depoya bıraktıktan sonra sattıkları belirlendi.

Ekipler, eş zamanlı düzenledikleri "Radar Operasyonu"nda 16 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan 2'sinin birçok hırsızlık suçundan 41 ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezaları olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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