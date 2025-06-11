Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde eczacının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Huzurevleri Mahallesi 12. Sokak'ta eczane işleten Fatih Ufuk Yıldız'ın aynı sokakta dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında şüpheli M.M. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Eczacı Cinayeti: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?